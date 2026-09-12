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Visite guidée de L’Artothèque | Journées du Patrimoine L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

samedi 19 septembre 2026 · L'Artothèque, espaces d'art contemporain · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
L'Artothèque, espaces d'art contemporain
Adresse
Impasse Duc Rollon
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Visite guidée de L’Artothèque | Journées du Patrimoine

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Cette visite vous permettra de découvrir l’architecture du Palais Ducal, le fonctionnement de L’Artothèque et ses expositions en cours à travers une visite commentée.
Cette visite vous permettra de découvrir l’architecture du Palais Ducal, le fonctionnement de L’Artothèque et ses expositions en cours à travers une visite commentée.
Durée 1h30, départs des visites à 14h30 et 16h.   .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Visite guidée de L’Artothèque | Journées du Patrimoine

This tour will allow you to discover the architecture of the Ducal Palace, how the Art Library operates, and its current exhibitions through a guided tour.

L’événement Visite guidée de L’Artothèque | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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