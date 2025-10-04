Visite guidée de l’Atelier de l’histoire La Contemporaine Nanterre

La Contemporaine propose pour sa première participation la visite de son exposition permanente, l’Atelier de l’histoire.

Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’ histoire du temps présent ? Comment en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées – presse, oeuvres graphiques, tracts, photographies, affiches, audiovisuel, web ? Pourquoi s’attache-t-on à préserver les traces de notre histoire personnelle ou familiale ? Pourquoi des militants rassemblent-ils des archives de leur engagement ? Quelle interaction y a-t-il entre les points de vue de l’historien, du militant et du citoyen? Pourquoi et comment transmettre ces matériaux aux générations suivantes ?

À travers une déambulation dans les collections de la Contemporaine- peintures de la Grande Guerre, tracts, croquis des procès de la Libération ou carnets d’engagés de la guerre d’Algérie, archives collectées à chaud pendant la Révolution russe ou samizdats des années 1970-1980, travaux de photojournalistes, entretiens filmés, fonds d’archives militants ou associatifs…- l’Atelier de l’histoire interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses sources.

La Contemporaine 184 cours nicole dreyfus nanterre Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 97 79 00 http://www.lacontemporaine.fr À la fois bibliothèque, musée et centre d’archives, la Contemporaine est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute l’histoire européenne des XXe et XXIe siècles. Créée en 1918, elle a pour vocation depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire de notre temps. La Contemporaine, service inter-établissements de coopération documentaire rattaché à l’Université Paris Nanterre, accueille depuis octobre 2021 le public dans un nouvel équipement à l’entrée du campus universitaire. Nanterre Université (RER A ou ligne L)

