Visite guidée de l’atelier de l’Orlogeur Atelier l’Orlogeur Les Écorces

Visite guidée de l’atelier de l’Orlogeur Atelier l’Orlogeur Les Écorces samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’atelier de l’Orlogeur 20 et 21 septembre Atelier l’Orlogeur Doubs

Sur inscription | 12 adultes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

C’est au bruit des dizaines et dizaines de tictac et sonneries que vous accueille François Boinay dans son atelier de l’Orlogeur, aux Écorces, installé au cœur de son ancienne ferme comtoise. Découvrez un lieu empli d’une histoire portée par chacune des horloges qui s’y trouvent : carillons, pendules châtelaines, comtoises, horloges en bronze, etc.

Atelier l’Orlogeur 101 Les Maisons Dessous 25140 Les Écorces Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 32 96 13 09 https://www.facebook.com/lorlogeur/ [{« type »: « email », « value »: « info@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 68 53 32 »}]

C’est au bruit des dizaines et dizaines de tictac et sonneries que vous accueille François Boinay dans son atelier de l’Orlogeur, aux Écorces, installé au cœur de son ancienne ferme comtoise. un lieu…

© Office du tourisme du Pays horloger