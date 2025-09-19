Visite guidée de l’atelier de médiation Fluxus Fondation du doute Blois

De la Grande Section de maternelle à la Terminale – 1 classe par visite (maximum 25 élèves)

Visite à choisir en fonction de l’âge des élèves, via le programme pédagogique disponible sur le site de la Fondation du doute (voir lien cliquable).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Découverte d’un groupe d’artistes majeur du XXe siècle, à travers les collections permanentes de la Fondation du doute, réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Sur près de 1 500 m², 50 artistes, 300 œuvres sont rassemblées par Ben, Gino Di Maggio, avec la collaboration de la Fondation Mudima de Milan, de Catarina Gualco et de nombreux artistes. Ce nouveau site est à la fois un lieu vivant, un réservoir d'idées avec le Centre Mondial du Questionnement, un espace d'expression, d'interrogation sur l'art, ses limites ou ses frontières. La Fondation du doute est un lieu d'apprentissage ; implantée au sein d'un pôle d'enseignement artistique, elle ouvre de nouvelles perspectives de recherches, une pédagogie de l'écoute, de l'échange, de l'action.

© Fondation du doute – Ville de Blois, Nicolas Wietrich