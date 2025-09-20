Visite guidée de l’atelier de restauration des avions Musée européen de l’aviation de chasse Montélimar

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite de l’Atelier de Restauration des avions d’où ils ressortent avec leur nouvelle livrée!

Y sont stockés actuellement un Mirage F1 aux couleurs espagnoles, Mirage III E d’Argenteuil, une partie d’un avion C36 Helvétique et l’Atelier du Potez!

Le Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar s’est porté acquéreur de l’ensemble en mars 2002, et depuis, le Potez 36-13 numéro de série 3203 est en restauration dans les ateliers du musée.

Il sera, dans les années à venir, l’unique Potez 36-13 en état de vol.

A ce jour, sur les quelques 250 Potez 36 construits, il n’en reste que trois exemplaires dans le monde :

• le Potez 36-14 qui se trouve dans le hall de la gare d’ALBERT

• le Potez 36-13 qui est exposé au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget

• le Potez 36-13 qui est en cours de restauration au Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar et classé monument historique depuis décembre 2012.

Musée européen de l'aviation de chasse Aérodrome de Montélimar- Ancône Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 53 79 49 http://www.meacmtl.com

Dès votre arrivée dans le hall d’entrée du musée, vous serez accueillis par 2 avions (1 Stampe, avion biplan, et 1 planeur à qui on a enlevé l’entoilage afin que vous puissiez découvrir ce qui se cache dessous…), une nacelle de Ballon ainsi que des Modèles Réduits à diverses échelles.. Découvrez la reproduction d’un Atelier Bois mis en place à l’entrée du hall d’accueil.

En entrant dans le hall Suisse, vous pourrez approcher 3 Mirage mais également une exposition sur le Crusader (mis à disposition par un adhérent de l’association)… comme si on était sur un porte-avions!

Venez découvrir un simulateur de vol dans lequel s’entrainaient les pilotes de l’Armée de l’Air il y a de nombreuses années! Ou vous pourrez vous prendre en photo dans la cellule avant d’un Mirage F1 biplace…Une exposition de sièges éjectables a été installée à côté du Mirage III BS et un Espace Lecture de Bandes dessinées a été mis en place en face du Mirage III RS.

En sortant de ce premier hangar, vous accéderez à la collection extérieure, et pourrez notament découvrir un C160 Transall, à proximité de la Caravelle.

En approchant du musée des transmissions militaires, qui rassemble des postes radios embarqués ou portatifs de différents pays, vous serez accueillis par un radar de type Cotal. Dans ce Hangar Ouest, vous verrez également les avions école de l’Armée de l’Air Française.

Vous pourrez approcher de près les avions à l’abri dans les divers hangars du site qui abritent une partie des collections [avec notamment un diorama géant consacré au 1er GMS (Groupement de Missiles Stratégiques) du plateau d’Albion que vous trouverez dans le hangar Sud sous le Mirage IV ].

Tout au long de votre visite, vous découvrirez diverses expositions : armements, maquettes (de l’échelle 1/5ème à 1/72ème), moteurs, radars, mannequins, etc.

Vous pourrez également approcher le DC3 du général Montgomery restauré il y a quelques années, mais également un Broussard (restauré durant le 1er confinement), un F104 arrivé début 2020, et parmi les derniers avions arrivés un Mirage III T (pas encore remonté), un Mirage 2000N et un Super Etendard Modernisé !

Vous pourrez visiter la Caravelle et rêver que vous vous envolez vers la destination de votre choix! Un petit musée concernant cet avion est d’ailleurs aménagé à l’intérieur et vous aurez la possibilité de voir le poste de pilotage au travers d’une porte vitrée.

Depuis une coursive d’observation, vous pourrez observer l’atelier de restauration d’où les avions ressortent avec leurs nouvelles couleurs.

Dans le hangar nord vous pourrez découvrir une douzaine d’appareils et accéder notamment à la cellule avant d’un DC7 avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.

