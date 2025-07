Visite guidée de l’atelier de tournage sur bois de Nicolas Mareau à Bais Au détour du bois Bais

Visite guidée de l’atelier de tournage sur bois de Nicolas Mareau à Bais

Au détour du bois 855 chemin de la Basse Beucherie Bais Mayenne

Début : 2025-10-17 14:30:00

fin : 2025-10-17 16:30:00

2025-10-17

Découvrez l’atelier de tournage sur bois de Nicolas et laissez-vous surprendre par un savoir-faire artisanal sensible, guidé par l’écoute de la matière

Dans son atelier niché au cœur du territoire, Nicolas, artisan tourneur, travaille le bois avec respect, passion et intuition. Le bois qu’il utilise est glané localement, à proximité de son atelier. Chaque pièce naît d’une rencontre entre maîtrise technique et lâcher-prise, où c’est souvent la matière elle-même qui dicte la forme finale. Nicolas se laisse guider par les nervures, les courbes, les accidents du bois… pour créer des objets uniques, vivants et inspirés.

Au fil de la visite, il vous dévoilera les gestes du tournage, ses outils, son approche sensible de cette matière noble et imprévisible, et vous fera entrer dans son univers créatif. Une immersion dans un artisanat où l’émotion et la nature ne font qu’un.

Une visite hors du temps, où le bois parle et l’artisan écoute.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 7 pers. .

English :

Discover Nicolas?s woodturning workshop and let yourself be surprised by his sensitive craftsmanship, guided by his ability to listen to the material

German :

Entdecken Sie die Holzdrechselwerkstatt von Nicolas und lassen Sie sich von einem sensiblen handwerklichen Know-how überraschen, das vom Hören auf das Material geleitet wird

Italiano :

Scoprite il laboratorio di tornitura di Nicolas e lasciatevi sorprendere dalla sua sensibile abilità artigianale, guidata dalla sua conoscenza del materiale

Espanol :

Descubra el taller de torneado de madera de Nicolas y déjese sorprender por su artesanía sensible, guiada por su comprensión del material

