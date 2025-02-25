Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola bureau N°11 Rochefort

Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola bureau N°11 Rochefort mardi 25 février 2025.

Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or

Village Zola bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 9 EUR

9 € avec la carte Privilège

Début : Mardi 2025-02-25 15:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-02-25 2025-03-11 2025-03-25 2025-04-08 2025-04-22 2025-05-06 2025-05-27 2025-06-10 2025-06-24 2025-07-08 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-19 2025-09-02 2025-09-16 2025-09-30 2025-10-14 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-18

Visite guidée de l’atelier sur réservation.

Village Zola bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

English : Guided tour of the Bégonia d’Or workshop

Guided tour of the workshop on reservation.

German : Führung durch das Atelier der Goldbegonie

Führungen durch das Atelier nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Visita guidata del laboratorio su prenotazione.

Espanol :

Visita guiada al taller previa concertación.

