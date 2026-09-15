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AGENDA · Rochefort

Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola – bureau N°11 Rochefort

mardi 15 septembre 2026 · Village Zola - bureau N°11 · Rochefort

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Village Zola - bureau N°11
Adresse
10 rue du Dr Peltier
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
7.7 7.7 7.7

Rochefort

Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or

Village Zola – bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7.7 – 7.7 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:30:00
fin : 2026-10-06 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17 2026-12-01

Visite guidée de l’atelier sur réservation.
  .

Village Zola – bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60  contact@rochefort-ocean.com

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English : Guided tour of the Bégonia d’Or workshop

Guided tour of the workshop on reservation.

L’événement Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Rochefort a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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