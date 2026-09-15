Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola – bureau N°11 Rochefort
mardi 15 septembre 2026 · Village Zola - bureau N°11 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or
Village Zola – bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 7.7 – 7.7 – 7.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:30:00
fin : 2026-10-06 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17 2026-12-01
Visite guidée de l’atelier sur réservation.
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Village Zola – bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com
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English : Guided tour of the Bégonia d’Or workshop
Guided tour of the workshop on reservation.
L’événement Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Rochefort a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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