Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola – bureau N°11 Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or

Village Zola – bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7.7 – 7.7 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:30:00

fin : 2026-10-06 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17 2026-12-01

Visite guidée de l’atelier sur réservation.

.

Village Zola – bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour of the Bégonia d’Or workshop

Guided tour of the workshop on reservation.

L’événement Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Rochefort a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan