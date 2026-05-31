Visite guidée de l’atelier Langlois-Martin, Haras du Buat, Saint-Ouen-sur-Iton

Visite guidée de l’atelier Langlois-Martin 18 – 20 septembre Haras du Buat Orne

Durée 1h30, 7€, gratuit <12 ans, départs des visites toutes les 45 min, 15 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:45:00+02:00 Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 - 2026-09-20T18:45:00+02:00

Venez visiter l’Atelier Langlois-Martin, dernier fabricant français de paillettes pour la broderie et découvrir un savoir-faire unique au monde.

Installés en Normandie au sein d’un domaine du XVIIe siècle, L’Etablissement Langlois-Martin vous invite à venir découvrir son patrimoine et ses savoir-faire uniques au monde.

Une visite guidée d’environ 1H30, ponctuée de nombreuses demontrations, vous permettra de découvrir nos savoir-faire centenaire.

Venez nous rencontrer et découvrir comment nous pouvons réaliser plus de 5000 couleurs différentes à la demande et les transformer en plus de 5000 formes de paillettes.

N’hésitez pas à réserver par téléphone ou email car les places sont limitées afin de chacun puisse apprécier au mieux cette visite.

Haras du Buat Chateau du Buat, 61300 Saint-Ouen-sur-Iton Saint-Ouen-sur-Iton 61300 Orne Normandie 02 33 84 88 69 https://www.pailletteslangloismartin.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pailletteslangloismartin.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 84 88 69 »}, {« type »: « email », « value »: « info@pailletteslangloismartin.fr »}] Ancien Haras, transformé en Atelier pour notre production de Paillettes pour la Broderie Parking

Venez visiter l’Atelier Langlois-Martin, dernier fabricant français de paillettes pour la broderie et découvrir un savoir-faire unique au monde.

© Langlois Martin