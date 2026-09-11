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Visite guidée de l’atelier municipal de tissage, Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage · Lyon

Visite guidée de l’atelier municipal de tissage, Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage
Adresse
12 bis montée Justin Godart, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
69004 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Visites sur réservation, dans la limite de 20 personnes par créneau

Visite guidée de l’atelier municipal de tissage Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage Rhône

Visites sur réservation, dans la limite de 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Pénétrez dans le dernier véritable logis de canut avec ses métiers à tisser et sa fameuse soupente du XIXe siècle. Cet atelier était le lieu de travail de toute une famille de canut : la famille Ressicaud. Durant la visite guidée, vous comprendrez le croisement des fils de chaîne et du fil de trame sur un métier à bras du XIXème siècle, le célèbre  » bistanclaque pan  » par l’usage de la mécanique Jacquard. Puis vous entendrez le son de métiers mécaniques du XXème siècle en action, sensations garanties !

Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage 12 bis montée Justin Godart, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 17 13 http://www.soierie-vivante.asso.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.soierie-vivante.asso.fr/blog/actualites-1/visitez-pendant-les-journees-europeennes-du-patrimoine-3 »}] L’atelier municipal de tissage est l’ancien atelier de la famille Ressicaud (l’un des derniers véritables ateliers-appartement de canuts de la Croix-Rousse).
Appartenant à la Ville de Lyon, l’atelier a été confié à l’association Soierie Vivante, pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine lyonnais des métiers de la soierie. Métro C – arrêt « Croix-Rousse » / Bus C13 Nord (Hôtel de Ville -> Montessuy) – arrêt « Austerlitz » / Parking « gros caillou »
Pénétrez dans le dernier véritable logis de canut avec ses métiers à tisser et sa fameuse soupente du XIXe siècle. Cet atelier était le lieu de travail de toute une famille de canut : la famille la à…

©Soierie Vivante

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