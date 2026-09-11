Visite guidée de l’atelier municipal de tissage, Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier municipal de tissage Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage Rhône

Visites sur réservation, dans la limite de 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Pénétrez dans le dernier véritable logis de canut avec ses métiers à tisser et sa fameuse soupente du XIXe siècle. Cet atelier était le lieu de travail de toute une famille de canut : la famille Ressicaud. Durant la visite guidée, vous comprendrez le croisement des fils de chaîne et du fil de trame sur un métier à bras du XIXème siècle, le célèbre » bistanclaque pan » par l’usage de la mécanique Jacquard. Puis vous entendrez le son de métiers mécaniques du XXème siècle en action, sensations garanties !

Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage 12 bis montée Justin Godart, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 17 13 http://www.soierie-vivante.asso.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.soierie-vivante.asso.fr/blog/actualites-1/visitez-pendant-les-journees-europeennes-du-patrimoine-3 »}] L’atelier municipal de tissage est l’ancien atelier de la famille Ressicaud (l’un des derniers véritables ateliers-appartement de canuts de la Croix-Rousse).

Appartenant à la Ville de Lyon, l’atelier a été confié à l’association Soierie Vivante, pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine lyonnais des métiers de la soierie. Métro C – arrêt « Croix-Rousse » / Bus C13 Nord (Hôtel de Ville -> Montessuy) – arrêt « Austerlitz » / Parking « gros caillou »

Pénétrez dans le dernier véritable logis de canut avec ses métiers à tisser et sa fameuse soupente du XIXe siècle. Cet atelier était le lieu de travail de toute une famille de canut : la famille la à…

©Soierie Vivante