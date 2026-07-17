Visite guidée de l’atelier-musée Les Amis de Gutenberg, Atelier-musée de l’imprimerie « Les Amis de Gutenberg », Charmont-sous-Barbuise

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier-musée Les Amis de Gutenberg Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Atelier-musée de l’imprimerie « Les Amis de Gutenberg » Aube

5€ par personne et gratuit pour enfants de moins de 12 ans accompagné. N’hésitez pas à venir le matin dès 9h30-10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animé par d’anciens professionnels de la presse et du labeur, vous vous plongerez dans 550 ans d’histoire de l’imprimerie et des métiers qui en découlent. Partant de l’invention de Gutenberg, vous arriverez à l’évocation et l’avènement des ordinateurs.

Vous découvrirez aussi à l’étage :

– Les bois gravés de Charles Favet,

– La méthode Freinet,

– Le studio photo de M. Picard,

– La calligraphie,

– La reliure artisanale.

Atelier-musée de l’imprimerie « Les Amis de Gutenberg » 2 rue du Château, 10150 Charmont-sous-Barbuise Charmont-sous-Barbuise 10150 Aube Grand Est 07 72 40 99 67 Situé dans un ancien corps de ferme, l’atelier-musée de l’imprimerie fonctionne en synergie avec l’Ecomusée de la Barbuise qui met en valeur tous les anciens métiers de la ruralité. Facilement accessible en sortant de l’autoroute A26 à Charmont-sous-Barbuise, les locaux se trouvent à 3 km en plein coeur du village.

Animé par d’anciens professionnels de la presse et du labeur, vous vous plongerez dans 550 ans d’histoire de l’imprimerie et des métiers qui en découlent. Partant de l’invention de Gutenberg, vous à …

©photo Les Amis de Gutenberg