Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine Lembras
samedi 1 août 2026 · Lembras
Informations pratiques
Lembras
Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine
1 Chemin de Cyrano Lembras Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez un lieu emblématique du patrimoine bergeracois, chargé de mémoire.
L’Atelier Varoqueaux ouvre exceptionnellement du 1er au 15 août pour vous faire découvrir les secrets de l’ancienne poterie périgourdine !
Visite guidée sur réservation, tous les jours, entre 14h et 18h. .
1 Chemin de Cyrano Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 43 20 15
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English : Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine
L’événement Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine Lembras a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides