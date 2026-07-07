Informations pratiques

Lembras

Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine

1 Chemin de Cyrano Lembras Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez un lieu emblématique du patrimoine bergeracois, chargé de mémoire.

L’Atelier Varoqueaux ouvre exceptionnellement du 1er au 15 août pour vous faire découvrir les secrets de l’ancienne poterie périgourdine !

Visite guidée sur réservation, tous les jours, entre 14h et 18h. .

1 Chemin de Cyrano Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 43 20 15

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English : Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine

L’événement Visite guidée de l’Atelier Varoqueaux | Poterie Périgordine Lembras a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides