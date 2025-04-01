Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’&cclesia

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30

Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.

Durée 90 min

Horaires variables selon les jours de visite.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite guidée de l’&cclesia

L’événement Visite guidée de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)