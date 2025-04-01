Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains mardi 10 mars 2026.
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de l’&cclesia
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30
Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.
Durée 90 min
Horaires variables selon les jours de visite.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de l’&cclesia
L’événement Visite guidée de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Concert Serge Cholley et ses acolytes Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 4 juin 2026
- Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable Luxeuil-les-Bains 6 juin 2026
- Balade en écriture Luxeuil-les-Bains 6 juin 2026
- Journée de solidarité Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains 6 juin 2026
- Voyage sonore avec Eva, Sonothérapeute Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 6 juin 2026