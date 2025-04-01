Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains mardi 10 mars 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 30 Rue Victor Genoux

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : mardi 10 mars 2026

Fin : mardi 10 mars 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit Tarif réduit

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’&cclesia

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-28 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30

Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez le site funéraire mérovingien le plus important d’Europe.
Durée 90 min
Horaires variables selon les jours de visite.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits.   .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’&cclesia

L’événement Visite guidée de l’&cclesia Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)