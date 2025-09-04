Visite guidée De l’eau de fontaine à l’eau thermale Musée Hèbre Rochefort
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : 2025-09-04 15:30:00
fin : 2025-09-04 17:00:00
2025-09-04 2025-10-08
Partez à la découverte de l’eau « ferrugineuse et sulfureuse » au 19ème siècle.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: from fountain water to thermal spring water
Discover the buildings in Rochefort that provided the town with water. In connection with the guided tour: History of water, Water « good to drink ».
German : Geführte Besichtigung: vom Brunnenwasser zum Thermalwasser
Entdecken Sie die Gebäude in Rochefort, die die Wasserversorgung der Stadt ermöglicht haben. In Verbindung mit der Führung: Histoire d’eau, L’eau « bonne à boire » (Geschichte des Wassers, Wasser « gut zum Trinken »).
Italiano :
Scoprite l’acqua « ferruginosa e sulfurea » del XIX secolo.
Espanol :
Descubra el agua « ferruginosa y sulfurosa » del siglo XIX.
