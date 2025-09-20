Visite guidée de l’Ecclésia, cité patrimoine Ecclésia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains

Réservation conseillée | Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du site archéologique l’Ecclésia avec un guide conférencier de l’Office de tourisme.

Ecclésia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l'architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu'elle abrite.

© Étienne Kopp