Visite guidée de l’écluse de Niffer VNF Niffer

12 rue de Schlierbach Niffer Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-22 10:00:00

fin : 2025-08-22 12:00:00

2025-08-22

Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière une écluse ? Quelle est sa fonction première ? Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au Rhin. A quelques pas de là, vous pourrez apercevoir l’écluse de Le Corbusier datant de 1960.

Réservation en ligne ou au 03 89 35 48 48 au plus tard 48h à l’avance .

12 rue de Schlierbach Niffer 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Who hasn?t dreamed of discovering what lies behind a lock? Voies Navigables de France takes you behind the scenes of the lock gates, the lock chamber and the control tower, for exclusive tours. It’s also an opportunity to watch a boat pass through, and enjoy the breathtaking view over the Rhine plain. A few steps away, you can see Le Corbusier?s 1960 lock.

Book online or call 03 89 35 48 48 at least 48 hours in advance.

German :

Wer wollte nicht schon immer einmal wissen, was sich hinter einer Schleuse verbirgt? Voies Navigables de France lässt Sie bei exklusiven Besichtigungen hinter die Kulissen der Schleusen, der Schleusenkammer und des Kontrollturms blicken. Hier haben Sie auch die Gelegenheit, ein vorbeifahrendes Schiff zu beobachten und den atemberaubenden Blick auf die Rheinebene zu genießen. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die Schleuse von Le Corbusier aus dem Jahr 1960.

Reservierung online oder unter 03 89 35 48 48 bis spätestens 48 Stunden im Voraus.

Italiano :

Chi non ha mai sognato di scoprire cosa si nasconde dietro una chiusa? Le Voies Navigables de France vi portano dietro le quinte delle porte delle chiuse, della camera delle chiuse e della torre di controllo per visite esclusive. È anche l’occasione per assistere al passaggio di un battello e ammirare la vista mozzafiato sulla pianura del Reno. A pochi passi di distanza, si può vedere la chiusa di Le Corbusier del 1960.

Prenotate online o chiamando il numero 03 89 35 48 48 con almeno 48 ore di anticipo.

Espanol :

¿Quién no ha soñado alguna vez con descubrir lo que se esconde detrás de una esclusa? Voies Navigables de France le lleva entre bastidores de las compuertas de las esclusas, la cámara de esclusas y la torre de control para realizar visitas exclusivas. También es una oportunidad para ver pasar un barco y contemplar las impresionantes vistas de la llanura del Rin. A pocos pasos, podrá ver la esclusa de Le Corbusier de 1960.

Reserve en línea o llamando al 03 89 35 48 48 con al menos 48 horas de antelación.

