Informations pratiques

Niffer

Visite guidée de l’écluse de Niffer VNF

12 rue de Schlierbach Niffer Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21

Découvrez les coulisses d’une écluse avec Voies Navigables de France et explorez des lieux habituellement fermés au public. Entre salle de contrôle, passage des bateaux et vue panoramique sur la plaine du Rhin, cette visite vous plonge dans un univers fascinant au fil de l’eau, à deux pas de l’écluse Le Corbusier.

Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière une écluse ? Quelle est sa fonction première ? Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au Rhin. A quelques pas de là, vous pourrez apercevoir l’écluse de Le Corbusier datant de 1960.

Réservation en ligne ou au 03 89 35 48 48 au plus tard 48h à l’avance .

12 rue de Schlierbach Niffer 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

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English :

Go behind the scenes of a lock with Voies Navigables de France and explore areas usually closed to the public. Between the control room, boat passages and panoramic views of the Rhine plain, this tour plunges you into a fascinating world along the water, just a stone?s throw from the Le Corbusier lock.

L’événement Visite guidée de l’écluse de Niffer VNF Niffer a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace