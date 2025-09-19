Visite guidée de l’école Aristide Briand avec le CAUE Ecole Aristide Briand Couëron

Visite guidée de l’école Aristide Briand avec le CAUE Vendredi 19 septembre, 18h30 Ecole Aristide Briand Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Pour ses 100 ans, l’école Aristide Briand a fait l’objet de travaux de rénovation, pour l’adapter aux enjeux de la transition écologique. Comment l’école a-t-elle évolué en un siècle pour d’adapter aux évolutions de l’enseignement ? Ce projet s’est accompagné d’un itinéraire d’éducation culturelle et artistique proposé par la Ville, dont les créations sont présentées Cour carrée. Avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique, dans le cadre du partenariat avec Nantes Métropole.

Arrêt de bus ligne E1 à coté de l’école

Service patrimoine – Ville de Couëron