Visite guidée de l’École de Danse de l’Opéra national de Paris École de Danse de l’Opéra national de Paris Nanterre samedi 20 septembre 2025.

Inscriptions à partir du 10 septembre. Groupes de 30 personnes. À partir de 10 ans. Visite non accessible aux PMR. En cas de retard, l’accès sera refusé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Installée à Nanterre depuis 1987, l’École de Danse de l’Opéra national de Paris fait rêver de nombreux danseurs dans le monde entier. Institution exceptionnelle par sa longévité et son niveau d’excellence, l’École de Danse perpétue la mission qui lui a été confiée dès sa création au XVIIIe siècle : transmettre la tradition française aux futurs danseurs, tout en leur enseignant les techniques d’aujourd’hui.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette école hors du commun vous ouvre ses portes et vous permet de découvrir son histoire et son fonctionnement !

Durée de la visite : 1h

École de Danse de l’Opéra national de Paris 20 allée de la Danse 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse [{« type »: « link », « value »: « https://www.operadeparis.fr/infos-pratiques/journees-europeennes-du-patrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 08 92 89 90 90 »}] RER A – arrêt – Nanterre Préfecture – Sortie 1 Carillon

Journées européennes du patrimoine 2025

© Chris Dève / OnP