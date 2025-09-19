Visite guidée de l’école de Keroman et exposition des élèves sur la Libération de la poche de Lorient Ecole de Keroman Lorient

Visite guidée de l’école de Keroman et exposition des élèves sur la Libération de la poche de Lorient 19 – 21 septembre Ecole de Keroman Morbihan

Inauguration de l’exposition vendredi à 17h30. Visite guidée de l’école de Keroman à 14h, 15h30 et 17h. Visite traduite en LSF le dimanche à 17h. Durée : 1h.

Visite de l’école de Keroman

Cinq classes pour les filles, cinq pour les garçons, une école maternelle, un auditorium, et même une piscine ! Venez découvrir l’histoire mouvementée d’une école modèle, d’un palais moderne dont la première rentrée des classes était prévue pour octobre 1940. Réquisitionnée par la Marine de guerre allemande, à proximité du port, elle devient un foyer, une maison de détente pour les sous-mariniers.

Exposition des élèves

Durant l’année scolaire, des écoles du territoire ont répondu à l’appel à projets pour travailler sur la Libération de la poche de Lorient. Accompagnés par le service Patrimoine et Archives, les élèves ont pu découvrir l’histoire de Lorient, des lieux patrimoniaux et rencontrer des personnes ayant vécu pendant la guerre. La classe de CM2 de Keroman a pu bénéficier du dispositif « Artistes à l’école », piloté par la Direction de la Culture et du Patrimoine et l’Education Nationale, et sont devenus des journalistes reporters en herbe. Venez découvrir les expositions et le journal « Il y a 80 ans », diffusé pour l’occasion.

Ecole de Keroman 29 rue de Keroman, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Lorient