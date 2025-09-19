Visite guidée de l’école de Plein Air – Méhul École de Plein Air – Méhul Pantin

Visite guidée de l’école de Plein Air – Méhul École de Plein Air – Méhul Pantin vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Destinées dans un premier temps à de jeunes pré-tuberculeux, les écoles de plein air s’ouvrent après la Première guerre mondiale à des enfants atteints de déficience physique, parfois même mentale, et habitant des quartiers défavorisés. Pédagogues, médecins et architectes s’associent pour concevoir un cadre spécifique alliant pédagogie et soins. L’emplacement du terrain est choisi avec précaution : il doit être accessible du centre-ville, éloigné des usines, surélevé et bien aéré.

L’école de plein air pantinoise est conçue par l’architecte municipal Florent Nanquette et réalisée en 1932-1933. L’ancien parc de la Seigneurie, sur le plateau de Romainville, est alors reconnu comme suffisamment bien exposé pour accueillir les « malades pulmonaires » et « l’élevage des nourrissons ». L’établissement construit par Nanquette remplace une école de plein air provisoire existant à cet endroit depuis 1923 et peut accueillir 320 élèves.

Aujourd’hui école maternelle, elle a été classée monument historique en 1997. Elle est l’un des deux seuls exemples de ces écoles de plein air conservé en Ile-de-France, avec celle de Suresnes.

Venez découvrir l’architecture et la pédagogie des écoles de plein air à travers une visite guidée menée par une agente du pôle mémoire et patrimoine de la ville. Nous vous proposons de vous y accompagner à la suite de la visite de l’exposition l’école idéale du samedi. Vous pourrez également choisir de visiter seulement l’école de plein air en vous rendant par vous-même au lieu de RDV.

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives municipales de Pantin (2Fi974)