Visite guidée de l’École Freinet École Freinet Vence

Visite guidée de l’École Freinet École Freinet Vence samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’École Freinet Samedi 20 septembre, 10h00 École Freinet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fondée à Vence en 1934, par Célestin et Élise Freinet, cette école se compose de 11 bâtiments blancs et bleus à l’architecture simple et épurée. L’espace est investi des créations des jeunes élèves. L’école est inscrite au titre des Monuments Historiques.

École Freinet 1133 Chem. Célestin Freinet, 06140 Vence, France Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 11 89 »}] École, privée à l’origine, ouverte en 1935 par le pédagogue Célestin Freinet qui y pratiqua un enseignement novateur. L’établissement comprend onze bâtiments blancs et bleus s’inscrivant dans la nature, environnement propice au développement corporel de l’enfant. L’architecture des bâtiments est représentative de la fin des années 30, et s’enrichit d’éléments d’art enfantin ajoutés par les élèves (bas-reliefs en terre cuite, peinture…). Le théâtre de plein air a été ajouté vers 1960.

Journées européennes du patrimoine 2025

Visuel Graphiste École Freinet