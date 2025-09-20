Visite guidée de l’école Hélène Carrère d’Encausse à Marly Ecole Hélène Carrère d’Encausse Marly

Visite guidée de l’école Hélène Carrère d’Encausse à Marly Ecole Hélène Carrère d’Encausse Marly samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’école Hélène Carrère d’Encausse à Marly Samedi 20 septembre, 14h00 Ecole Hélène Carrère d’Encausse Nord

25 places par créneaux, ouvert aux enfants sans limite d’âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

2 créneaux à 14h et à 15h.

Inscriptions gratuites mais obligatoires via le lien :

https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/dedfb48b-dd00-4397-9213-f5bada716a4c/select

Durée de la visite 45 minutes

Acessible aux personnes à mobilité réduite.

Ecole Hélène Carrère d’Encausse 2, rue Marie Marvingt 59770 Marly Marly 59770 Nord Hauts-de-France 0327239900 https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/dedfb48b-dd00-4397-9213-f5bada716a4c/select https://www.facebook.com/villedemarly59 [{« type »: « link », « value »: « https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/dedfb48b-dd00-4397-9213-f5bada716a4c/select »}] [{« link »: « https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/dedfb48b-dd00-4397-9213-f5bada716a4c/select »}] Inaugurée en août 2025 à Marly, l’école Hélène Carrère d’Encausse est un bâtiment innovant à l’architecture élégante, en bois. L’école comporte des terrasses végétalisées, des espaces extérieurs pour faire cours…. Stationnement en zone bleue (gratuit) à proximité. Entrée par le parvis de l’école (Rue Paul Vaillant Couturier).

2 créneaux à 14h et à 15h.

@Ville de Marly