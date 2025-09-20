Visite guidée de l’école Raymond Dronne Ecole Raymond Dronne, 72220 ECOMMOY Écommoy

Visite guidée de l’école Raymond Dronne Ecole Raymond Dronne, 72220 ECOMMOY Écommoy samedi 20 septembre 2025.

Sur inscription auprès du service tourisme. Nombre de places limitées à 20 personnes/visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le site scolaire Raymond Dronne de l’entrée de l’Allée de Fontenailles datant de la fin du 19ème siècle vient d’être lourdement rénové pour l’adaptation au changement climatique, avec une vaste revégétalisation extérieure, une installation de géothermie rare en Sarthe.

La mairie fera visiter par groupes organisés d’une vingtaine de personnes le samedi matin et le dimanche matin, les extérieurs et les locaux.

Une visite toutes les 30 mn à partir de 10 h.

Ecole Raymond Dronne, 72220 ECOMMOY Allée de Fontenailles, 72220 Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 02 20 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@belinois.fr »}]

Mairie d’Ecommoy