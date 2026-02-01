Visite guidée de l’Ecomusée de la Crau Écomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Visite guidée de l’Ecomusée de la Crau

Mercredi 18 février 2026 de 14h à 15h30. Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

2026-02-18

Rejoignez nous pour une visité guidée de l’Écomusée de la Crau.

L’Écomusée de la Crau met en lumière un territoire insolite et peu connu. Vitrine et point de départ de la Réserve naturelle des coussouls de Crau, l’objectif de cet établissement est de sensibiliser le public à la protection de la plaine de la Crau espace naturel combinant des paysages contrastés entre plaine jalonnée de galets, pastoralisme multiséculaire et une nature hors du commun héritée des steppes africaines.

Rendez-vous pour une visite guidée qui vous réconciliera avec ce paysage unique au monde ! .

Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Join us for a guided tour of the Crau Ecomuseum.

