Visite guidée de l'écomusée de Port-des-Barques – Port-des-Barques, 14 mai 2025 14:30

Tarif : 5 – 5 – 4.5 EUR

4,5 carte privilège ou groupe + de 10 personnes

Début : 2025-05-14 14:30:00

fin : 2025-05-14 16:00:00

2025-05-14

Partez à la découverte de l’ostréiculture!

Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Guided tour of the Port-des-Barques ecomuseum

Discover oyster-farming ! An experience for the whole family !

German : Geführte Tour durch das Ökomuseum von Port-des-Barques

Entdecken Sie die Austernzucht! Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Italiano :

Scoprite l’allevamento di ostriche!

Espanol :

Descubra la ostricultura

