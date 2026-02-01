Visite guidée de l’écomusée suivie d’une dégustation d’huîtres Ecomusée ostréicole de Port des Barques Port-des-Barques

Visite guidée de l’écomusée suivie d’une dégustation d’huîtres

Ecomusée ostréicole de Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 5 EUR

12 euros avec dégustation de six huîtres locales + pain et vin

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12 11:30:00

2026-02-12 2026-02-26 2026-02-27

Visite guidée d’un Ecomusée ostréicole avec Dégustation d’huîtres locales (option)

Ecomusée ostréicole de Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Dégustation d’Huîtres (option) + Visite Guidée de l’Ecomusée

Tasting of local oysters (optional) and guided tour of an oyster farming eco-museum …

