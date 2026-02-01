Visite guidée de l’écomusée suivie d’une dégustation d’huîtres Ecomusée ostréicole de Port des Barques Port-des-Barques
Visite guidée de l’écomusée suivie d’une dégustation d’huîtres
Ecomusée ostréicole de Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 5 EUR
12 euros avec dégustation de six huîtres locales + pain et vin
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 11:30:00
2026-02-12 2026-02-26 2026-02-27
Visite guidée d’un Ecomusée ostréicole avec Dégustation d’huîtres locales (option)
Ecomusée ostréicole de Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
English : Dégustation d’Huîtres (option) + Visite Guidée de l’Ecomusée
Tasting of local oysters (optional) and guided tour of an oyster farming eco-museum …
