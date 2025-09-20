Visite guidée de l’Ecosite Ecosite de Saint-Palais Saint-Palais

Visite guidée de l’Ecosite Ecosite de Saint-Palais Saint-Palais samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Ecosite Samedi 20 septembre, 09h00 Ecosite de Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:45:00

Découvrez l’Ecosite de Saint-Palais,

un acteur de la dynamique économique et de la transformation écologique du territoire du Cher

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Ecosite de Saint-Palais (18) vous ouvre ses portes le samedi 20 septembre 2025. Venez découvrir les coulisses d’un site dédié au recyclage, à la valorisation des déchets et à la production d’énergies renouvelables !

Depuis sa création en 1997, le site n’a cessé d’évoluer pour faire du déchet une véritable ressource. Aujourd’hui, il s’étend sur 31 hectares et accueille plusieurs installations :

une plateforme de compostage, pour la production de compost à partir des déchets organiques,

des plateformes des inertes et des sables, avec la transformation des gravats et des sables de balayage en remblais et matériaux de voirie,

des pôles de production d’énergie verte, sous forme d’électricité et de biométhane.

l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), cœur historique du site.

Avec plus de 110 00 tonnes de déchets traités par an, dont 60 % issus du territoire du Cher, l’Ecosite joue un rôle central dans la transition écologique locale.

Que vous soyez curieux, engagé pour l’environnement, habitant du territoire ou simplement désireux d’en savoir plus sur la gestion des déchets, cette visite est faite pour vous !

Une occasion unique de découvrir un site rarement accessible au public.

Ecosite de Saint-Palais 18110 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/79347/website/home »}]

Découvrez l’Ecosite de Saint-Palais,

Veolia