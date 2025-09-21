Visite guidée de l’église à 15h30 Eglise de Steenbecque Steenbecque

Visite guidée de l’église à 15h30 Eglise de Steenbecque Steenbecque dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église à 15h30 Dimanche 21 septembre, 14h00 Eglise de Steenbecque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez de visiter l’église de Steenbecque à 15h30 et découvrez les expositions diverses concernant notre commune:

Cartes postales,

Documents d’archives,

Photographies,

Etc.

Eglise de Steenbecque steenbecque Steenbecque 59189 Nord Hauts-de-France

Visite guidée de l’église accompagnée d’une exposition présentant la commune eglise visite

Steenbecque