Visite guidée de l’église abbatiale de L’Absie Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie L’Absie

Visite guidée de l’église abbatiale de L’Absie 20 et 21 septembre Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie Deux-Sèvres

Gratuit. Visites en continu.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

⛪ Histoire commentée et visite guidée de l’abbaye de L’Absie

Découvrez l’histoire de l’abbaye à travers une visite guidée de son église abbatiale, mêlant récit historique et exploration architecturale.

Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie Place de l’église, 79240 L’Absie L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Construite en granit, l’église romane présentait une configuration en forme de longue croix latine, avec un clocher situé au niveau du transept et de la façade. De nos jours, on peut encore observer le plan d’origine, qui a été peu modifié, ainsi qu’une fenêtre et des portes murées dans le transept.

L’église a été entièrement reconstruite après la guerre de Cent Ans grâce à l’abbé Bernard d’Appelvoisin, durant la seconde moitié du XVe siècle, et elle a été transformée en église paroissiale en 1824. Auparavant, elle était réservée aux moines bénédictins de l’abbaye.

Classée au titre des Monuments historiques en 1932, cette église abbatiale possède un véritable trésor : des peintures murales datant du Moyen Âge. De plus, son clocher est également inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1926.

© DR