Visite guidée de l’église, Ancienne église Saint-Vincent, Mérignac
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église Saint-Vincent · Mérignac
Informations pratiques
Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Vincent Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez l’église au fil d’une visite commentée qui vous conduira de ses extérieurs à son intérieur. Vous explorerez la nef, le transept, le chemin de croix, les statues, les vitraux, le chœur, la sacristie ainsi qu’une sélection d’objets religieux, tout en découvrant l’histoire et les particularités de cet édifice.
Ancienne église Saint-Vincent 16 Rue de la Vieille Église, 33700 Mérignac, France Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée de l’église : extérieur, nef, transept, chemin de croix, statues, vitraux, choeur, sacristie, objets religieux
©Wikipédia
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