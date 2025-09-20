Visite guidée de l’église anglicane Saint-Georges Église anglicane Saint-Georges / St George’s Anglican Church Paris

Visite guidée de l’église anglicane Saint-Georges Samedi 20 septembre, 10h00 Église anglicane Saint-Georges / St George’s Anglican Church Paris

Visites gratuites, avec des escaliers, nombre de place limitées à 25

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Des visites libres et des visites guidées seront proposées de 10h à 16h.

Église anglicane Saint-Georges / St George’s Anglican Church 7 rue Auguste-Vacquerie 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France 01 47 20 22 51 https://www.stgeorgesparis.com/ Fondée en 1824, la congrégation anglicane a construit cette église en 1978. Le bâtiment a été conçu sur le plan théologique après le Concile Vatican II. Une fenêtre réalisée par Jacques Loire met en valeur des œuvres d’art datant du XVe au XXe siècle. Entre les métros George V (M:1), Etoile (M:1,2,6 RER:A) et Kléber (M: 6).

St George’s Anglican Church Paris