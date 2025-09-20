Visite guidée de l’église Art Déco de Mont Notre Dame Eglise de Mont Notre Dame Mont-Notre-Dame

Visite guidée de l’église Art Déco de Mont Notre Dame Eglise de Mont Notre Dame Mont-Notre-Dame samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouverture de l’église Art Déco de Mont Notre Dame de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

Visite guidée à 10h30, 14h et 16h.

Impromptus par la compagnie l’esprit de la forge le samedi à 13h30 et à 15h30.

Eglise de Mont Notre Dame rue de l’église 02220 Mont Notre Dame Mont-Notre-Dame 02220 Aisne https://www.lanostra.ovh/ Église Art déco construite sur les ruines de la collégiale du XIIIe siècle. PArking gratuit sur place

Association la Nostra