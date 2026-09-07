Visite guidée de l’église Art Déco de Mont Notre Dame, Église Sainte-Marie-Madeleine, Mont-Notre-Dame

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Art Déco de Mont Notre Dame 18 – 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Construite sur le Mont-Haut, cette église Art Déco dédiée à Sainte-Marie-Madeleine remplace la collégiale du XIIe et XIIIe siècle, détruite le 3 août 1918 par les allemands.

Elle surprend par la hauteur de son clocher 67 mètres, visible de très loin.

Très appréciée par la luminosité intérieure créée par ses vitraux créés par les ateliers Damon.

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Église Sainte-Marie-Madeleine 11 Rue de l’Eglise, 02220 Mont-Notre-Dame, France Mont-Notre-Dame 02220 Aisne Hauts-de-France https://www.lanostra.ovh [{« link »: « https://www.lanostra.ovh/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61567654052291&locale=fr_FR »}] Église des XIIe et XIIIe siècle classée MH en 1886, déclassée en 1926 après les destructions de la Première Guerre mondiale à l’exception de la crypte et du mur ouest du bras nord du transept. Elle est reconstruite en 1929-1933 par les architectes Georges Grange et Louis Bourquin sur l’emplacement de l’ancienne collégiale médiévale, dynamitée par les Allemands en août 1918. L’édifice actuel, en pierre de taille, se caractérise par une silhouette imposante et des références stylistiques mêlant influences romane et gothique. L’intérieur est orné d’un répertoire décoratif diversifié : décor sculpté (chemin de croix et chaire) réalisé par le sculpteur rémois Ernest Sediey, fresques d’Eugène Chapleau, vitraux d’après des cartons de René Bour réalisés par le maître-verrier parisien Jacques Damon. Il s’agit d’un des édifices les plus importants du renouveau de l’art religieux des années 1900.

Construite sur le Mont-Haut, cette église Art Déco dédiée à Sainte-Marie-Madeleine remplace la collégiale du XIIe et XIIIe siècle, détruite le 3 août 1918 par les allemands.

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