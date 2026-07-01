Visite guidée de l’église avec présentation de photos anciennes prises à proximité, Eglise Saint-Saturnin, Roiville

Informations pratiques

Visite guidée de l’église avec présentation de photos anciennes prises à proximité Dimanche 20 septembre, 09h30 Eglise Saint-Saturnin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

La visite de l’église est assurée en lien avec son histoire, sa restauration ayant permis sa réouverture au public en 2018, son environnement en particulier la maison du poète Gustave Levavasseur située au fond de la vallée. Quelques photos datant des années 1880, 1920, 1935 seront montrées. Possibilté d’en apporter.

Eglise Saint-Saturnin 61120 Roiville Roiville 61120 Orne Normandie

La visite de l’église est assurée en lien avec son histoire, sa restauration ayant permis sa réouverture au public en 2018, son environnement en particulier la maison du poète Gustave Levavasseur au…

Association pour la sauvegarde du patrimoine de Roiville©