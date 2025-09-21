Visite guidée de l’église de Bazainville Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges Bazainville

Visite guidée de l’église de Bazainville Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges Bazainville dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église de Bazainville Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges Yvelines

RDV devant l’église. Réservation préalable recommandée à l’adresse patrimoine.historique78@yvelines.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez l’histoire captivante de cet ancien prieuré bénédictin fondé au XIe siècle, et la richesse de son mobilier, récemment restaurés avec le concours du Département des Yvelines.

Église Saint-Nicolas, puis Saint-Georges 3 Route de Richebourg 78550 Bazainville Bazainville 78550 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.historique78@yvelines.fr »}] Date de construction antérieure à 1064, année où l’église est cédée au prieuré et change de vocable.

Découvrez l’histoire captivante de cet ancien prieuré bénédictin fondé au XIe siècle, et la richesse de son mobilier, récemment restaurés avec le concours du Département des Yvelines.

CD78