Visite guidée de l’église de Carolles Carolles

Visite guidée de l'église de Carolles

2026-02-08 15:00:00

2026-02-08 16:00:00

2026-02-08

L’auteur jeunesse carollais Antoine Lefranc propose une visite guidée gratuite de l’église Saint-Vigor de Carolles. L’église est un véritable mille feuille architectural, qui contient quantité de références et témoignages liées à l’histoire et aux légendes du village. Elle contient notamment des vitraux dessinés par Jacques Simon, ainsi que des éléments d’inspiration scandinave. .

