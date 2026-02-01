Visite guidée de l’église de Carolles Carolles
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
2026-02-08
L’auteur jeunesse carollais Antoine Lefranc propose une visite guidée gratuite de l’église Saint-Vigor de Carolles. L’église est un véritable mille feuille architectural, qui contient quantité de références et témoignages liées à l’histoire et aux légendes du village. Elle contient notamment des vitraux dessinés par Jacques Simon, ainsi que des éléments d’inspiration scandinave. .
Eglise Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com
