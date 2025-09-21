Visite guidée de l’église de Chamberaud Église Saint-Blaise Chamberaud

Visite guidée de l’église de Chamberaud Église Saint-Blaise Chamberaud dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église de Chamberaud Dimanche 21 septembre, 10h30 Église Saint-Blaise Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite guidée de l’église de Chamberaud

Découvrez l’église de Chamberaud à travers une visite guidée retraçant son histoire, son architecture et les particularités qui font de ce lieu un témoignage du patrimoine religieux local.

Une occasion unique de mieux comprendre l’évolution du bâtiment et son rôle au cœur du village à travers les siècles.

Église Saint-Blaise 1 D79, 23480 Chamberaud, France Chamberaud 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine Chamberaud était une commanderie de l’ordre de Malte. Les Templiers y avaient eu un établissement dont la chapelle, en 1282, dépendait de l’église de Frauséches. Cette chapelle, devenue église paroissiale, était attenante aux bâtiments de la commanderie. Pendant la guerre de Cent ans, l’édifice a été surélevé et fortifié. Le plan se compose d’une nef à chevet droit précédée d’un porche supportant le clocher. La première travée forme choeur. La façade occidentale est percée d’un portail au cintre brisé, à double voussure avec colonnettes, refait à l’époque moderne. La façade sud conserve des restes de mâchicoulis. Une porte dont le linteau est orné d’un arc en accolade et d’une croix de Malte, donne accès à une salle voûtée, en contrebas, sous le porche. A l’intérieur, la nef est couverte de voûtes d’ogives à liernes en bois, imitant peut-être les anciennes voûtes en pierre écroulées.

Visite guidée de l’église de Chamberaud

© Association Patrimoine Chamberaud