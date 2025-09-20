Visite guidée de l’église de Champagnole et de l’orgue historique Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Champagnole

Entrée libre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de vsites guidées et commentées de l’église de Champagnole et assistez à des démonstrations et auditions de l’orgue historique de 1721.

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Place Charles de Gaulle, 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 88 77 41 06

