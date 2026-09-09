UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Nicolas-la-Chapelle

Visite guidée de l’église de Chaucisse, Eglise de Chaucisse, Saint-Nicolas-la-Chapelle

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Chaucisse · Saint-Nicolas-la-Chapelle

Visite guidée de l’église de Chaucisse, Eglise de Chaucisse, Saint-Nicolas-la-Chapelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Chaucisse
Adresse
81 Place de Chaucisse, 73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle
Ville
73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle
Département
Savoie

Visite guidée de l’église de Chaucisse 19 et 20 septembre Eglise de Chaucisse Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

visites guidées de l’église sur le thème raviver, résister, réimaginer.
ce thème sera le fil conducteur de la présentation de l’église de son histoire.

Eglise de Chaucisse 81 Place de Chaucisse, 73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479317297 http://mairie-saintnicolaslachapelle.fr accès en voiture
visites guidées de l’église sur le thème raviver, résister, réimaginer.

©