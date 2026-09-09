Visite guidée de l’église de Chaucisse, Eglise de Chaucisse, Saint-Nicolas-la-Chapelle

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Chaucisse 19 et 20 septembre Eglise de Chaucisse Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

visites guidées de l’église sur le thème raviver, résister, réimaginer.

ce thème sera le fil conducteur de la présentation de l’église de son histoire.

Eglise de Chaucisse 81 Place de Chaucisse, 73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479317297 http://mairie-saintnicolaslachapelle.fr accès en voiture

visites guidées de l’église sur le thème raviver, résister, réimaginer.

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