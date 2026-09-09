Visite guidée de l’église de Chaucisse, Eglise de Chaucisse, Saint-Nicolas-la-Chapelle
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Chaucisse · Saint-Nicolas-la-Chapelle
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de Chaucisse 19 et 20 septembre Eglise de Chaucisse Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
visites guidées de l’église sur le thème raviver, résister, réimaginer.
ce thème sera le fil conducteur de la présentation de l’église de son histoire.
Eglise de Chaucisse 81 Place de Chaucisse, 73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479317297 http://mairie-saintnicolaslachapelle.fr accès en voiture
visites guidées de l’église sur le thème raviver, résister, réimaginer.
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