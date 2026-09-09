Visite guidée de l’église de Devecey, Église Saint-Lazare, Devecey

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Devecey 19 et 20 septembre Église Saint-Lazare Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à une visite libre de 14H00 à 17H00. Venez découvrir ce lieu sacré avec une architecture et une histoire hors norme ! Nous vous proposons également une visite commentée à 15h. Nous vous conseillons de venir voir, également, les tableaux contemporains de Frédéric DEPRUN.

Si vous êtes un amateur, d’art; d’architecture, cette visite est faite pour vous !

Église Saint-Lazare Rue du Village, 25870 Devecey Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 49 61 32 12

Participez à une visite libre de 14H00 à 17H00. Venez découvrir ce lieu sacré avec une architecture et une histoire hors norme ! Nous vous proposons également une visite commentée à 15h. Nous vous de…

©denis roussel