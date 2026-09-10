Visite guidée de l’église de Domloup, Eglise de Domloup, Domloup
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Domloup · Domloup
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de Domloup Dimanche 20 septembre, 10h30 Eglise de Domloup Ille-et-Vilaine
Rendez-vous devant les portes de l’église, à 10h30.
Gratuit, sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Jacky Lechâble, maire de Domloup, propose une visite guidée de l’église et sur l’histoire de la commune.
Eglise de Domloup 3 rue du Petit Bois – 35140 Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-paysdechateaugiron.bzh/activites/eglise-saint-loup/
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Jacky Lechâble, maire de Domloup, propose une visite guidée de l’église et sur l’histoire de la commune.
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