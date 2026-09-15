Visite guidée de l’église de Doubs – JEP Doubs
samedi 19 septembre 2026 · Doubs
Informations pratiques
Doubs
Visite guidée de l’église de Doubs – JEP
Eglise de l’Assomption Doubs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites à 10h, 14h, 15h et 16h.
Organisé par la commune de Doubs.
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, la commune de Doubs vous propose des visites guidées de l’église de style néogothique de 1869. Pourquoi un tel édifice à Doubs ? Vous découvrirez son histoire et son architecture.
Durée de la visite, environ 1h30. .
Eglise de l’Assomption Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 51 40 mairiedoubs@wanadoo.fr
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English : Visite guidée de l’église de Doubs – JEP
L’événement Visite guidée de l’église de Doubs – JEP Doubs a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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