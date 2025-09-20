Visite guidée de l’église de Gy-les-Nonains et moment musical par la Chorale de Gy Église Saint-Sulpice Gy-les-Nonains

Visite guidée de l’église de Gy-les-Nonains et moment musical par la Chorale de Gy Samedi 20 septembre, 15h30 Église Saint-Sulpice Loiret

La visite de l »église sera assurée par Gilbert Baumgartner, président de la Société d’Emulation de Montargis. A l’issue de la visite, la Chorale de Gy présentera des extraits de son répertoire pour faire vivre les pierres ancestrales.

Église Saint-Sulpice Grande Rue, 45220 Gy-les-Nonains, France Gy-les-Nonains 45220 Loiret Centre-Val de Loire L’église est fermée, sous le clocher, par l’ancienne porte du XVIe siècle, avec ses panneaux à serviettes, conservés dans toute la partie supérieure.

Association Chorale de Gy