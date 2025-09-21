Visite guidée de l’église de la Capelle Saint-Martin Église Saint-Martin de La Capelle La-Primaube

Visite guidée de l’église de la Capelle Saint-Martin Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Martin de La Capelle Aveyron

Gratuit, sans réservation.

Découvrez l’église de La Capelle-Saint-Martin à travers une visite guidée retraçant son histoire, son architecture et les éléments remarquables qui en font un témoin du patrimoine local.

Église Saint-Martin de La Capelle La Capelle Saint-Martin, 12450 Luc-la-Primaube La-Primaube 12450 Aveyron Occitanie L’église est reconstruite à la fin du Moyen Âge et dépend de l’abbaye de Bonnecombe depuis 1203. Son autel est consacré en 1517 par François d’Estaing, l’évêque bâtisseur du clocher de la cathédrale de Rodez. La nef de l’église est surmontée de chambres de refuge, dont certaines étaient tenues par des nobles comme Amans Hébrard, seigneur de Saint-Geniès. Le clocher date de la fin du XIXe siècle. L’église est agrandie en 1925.

