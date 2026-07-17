Visite guidée de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Taluyers :, Église Notre-Dame, Taluyers

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Taluyers : 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Eglise de la Nativité de Notre-Dame de Taluyers :

Parcourir librement l’église / Suivre par groupes de 5 à 10 personnes une visite guidée de 30 à 40 min..

Le fort clocher de notre église nous est familier, il est l’emblème de notre village. Le chevet roman forme avec l’enceinte fortifiée au XI° siècle du prieuré un ensemble harmonieux.

Le prieuré, vendu au titre des biens nationaux lors de la révolution en 1791, est une propriété privée ouverte pour des manifestations mais pas aux visites touristiques ou culturelles.

La visite commence à la croisée du transept devant unvitrail classé.

Cette représentation est pour ainsi dire l’acte de naissance de Taluyers, construit autour du chater et du prieuré. Blismonde de Mercoeur remet en 999, son domaine rural de Talusatis à son frère Odilon cinquième abbé de Cluny afin qu’il y fonde un prieuré.

Les principaux éléments architecturaux sont ensuite présentés. D’abord, une abside du XII° siècle avec deux absidioles et le transept. Ils encadrent des peintures refaites au milieu du XIX° siècle.

Ces peintures sont la richesse de l’église. Restaurées en 1992 et en 2019, elles ne laissent personne indifférent. Elles choquent les uns par leur naïveté et émerveillent les autres par leur homogénéité. Elles sont un support d’enseignement de l’histoire de l’art et de la théologie. Nous insisterons sur elles cette année.

La nef et ses collatéraux reconstruits au milieu du XVIII° siècle possèdent un mobilier classé. Les principaux vitraux élaborés au XIX° ont eux aussi été restaurés.

Église Notre-Dame Rue du Cuvier, 69440 Taluyers, France Taluyers 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://mairie-taluyers.fr/wp-content/uploads/2014/06/histoire-eglise-taluyers.jpg »}]

Eglise de la Nativité de Notre-Dame de Taluyers :

©Jean-Louis Souche