Visite guidée de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Trinité, Angers Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire

Pour la crypte, groupe limité à 18 personnes. La crypte n’est pas accessible en fauteuil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de la Trinité

Eglise emblématique du quartier de la Doutre. Toutes les demi-heures, visite commentée s’achevant par la crypte. Dernière visite guidée à 16h30.

Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings

Visite guidée de la Trinité