Visite guidée de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Laiterie 49100 Angers · Angers
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de la Trinité, Angers Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire
Pour la crypte, groupe limité à 18 personnes. La crypte n’est pas accessible en fauteuil.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée de la Trinité
Eglise emblématique du quartier de la Doutre. Toutes les demi-heures, visite commentée s’achevant par la crypte. Dernière visite guidée à 16h30.
Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings
Visite guidée de la Trinité
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