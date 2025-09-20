Visite guidée de l’église de Lémenc et de sa crypte Eglise Saint Pierre de Lémenc Chambéry

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Laissez-vous conter l’histoire de Lémenc au fil des siècles en compagnie d’un guide-conférencier.

De Lemencum station gallo-romaine mentionnée dans la Table de Peutinger en passant par la crypte avec son énigmatique rotonde jusqu’à l’église priorale gothique, découvrez ce haut lieu patrimonial chambérien.

Eglise Saint Pierre de Lémenc 10 place de la Tour du Prince 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

C. Haas – Grand Chambéry Alpes Tourisme