Visite guidée de l’église de l’Immaculée Conception d’Holving, Eglise de l’Immaculée Conception, Holving

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de l’Immaculée Conception d’Holving Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise de l’Immaculée Conception Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

A l’heure où les vicissitudes de Notre-Dame de Paris remettent en lumière le style néogothique de Viollet-le-Duc, venez visiter l’église de Holving, joyau néogothique du Pays d’Albe. Au cours d’un parcours de visite, vous pourrez découvrir son architecture, son histoire et certains de ses éléments remarquables, parfois bien antérieurs à sa construction. Vous verrez notamment ses remarquables vitraux, le maître autel, la statue de la Vierge à l’enfant, les confessionnaux baroques, la sculpture de la mise au tombeau du Christ, …

Eglise de l’Immaculée Conception Rue de l’église 57510 Holving Holving 57510 Moselle Grand Est En 1867, à l’instigation de l’abbé Henri Zutterling, il est décidé de construire une nouvelle église à l’emplacement de l‘église précédente. Cette église en grès, de style néo-gothique, sera réalisée selon les plans de l’architecte Charles Desgranges de Sarreguemines. Le premier office sera célébré le 22 novembre 1868 et elle sera consacrée le 24 juin 1969 par Msg. Dupont des Loges. Elle a la forme d’une croix latine avec une nef, un transept, un cœur et un clocher porche. Le porche comprend l’entrée centrale. Une entrée latérale se trouve de chaque coté du porche.

Lors des combats de juin 1940 et de novembre 1944, l’église sera sévèrement endommagée. De plus en mars 1943, deux des trois cloches seront réquisitionnées, seule la cloche moyenne dédiée à saint Maximin restera en place. Les travaux de reconstruction et de restauration s’étendront jusqu’au début des années 1960. A cette époque l’ameublement de l’église sera également adapté à la liturgie de Vatican II. La dernière rénovation aura lieu en 1990.

A l’heure où les vicissitudes de Notre-Dame de Paris remettent en lumière le style néogothique de Viollet-le-Duc, venez visiter l’église de Holving, joyau néogothique du Pays d’Albe. Au cours d’un de…

© Carte Postale collection Association des Amis du Pays Albe