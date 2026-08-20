Visite guidée de l’église de Margerides et du Monument aux morts, Église Saint-Martin, Margerides

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Margerides et du Monument aux morts Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Martin Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visite accompagnée de l’église de Margerides et présentation du Monument aux morts

Église Saint-Martin 557 Route de l’Eglise, 19200 Margerides, France Margerides 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555948014 Église présentant un caractère assez nettement auvergnat. Proche de la grande voie transversale Clermont-Toulouse-Bordeaux, l’architecture de cette église a reçu les influences méridionales et auvergnates. Le sanctuaire se compose d’une nef unique, d’un chœur et d’une abside semi circulaire voûtée en cul de four. Un arc triomphal plein cintre à double rouleau sépare la travée précédente de l’abside. Cet arc repose sur des colonnes aux chapiteaux décorés d’animaux fantastiques. Portail polylobé appareillé que protège un porche massif et profond. L’édifice est roman, probablement du XIIe siècle. La baie axiale que surmonte un larmier semble dater du gothique tardif. De plan barlong et de proportions massives, le clocher à un étage est percé d’arcatures géminées avec de curieux chapiteaux. Les chapelles latérales sont des additions modernes.

Visite accompagnée de l’église de Margerides et présentation du Monument aux morts

©Commune de Margerides